Roberto Brum e Wesley devem retornar ao Santos

Novo gerente de futebol no Santos, Paulo Jamelli já trabalha no Centro de Treinamento Rei Pelé. Nesta quinta-feira, ele começou a organizar ficha por ficha dos 33 jogadores que estão no elenco e dos que estão emprestados até o fim do ano. E desses atletas, o volante Roberto Brum e o atacante Wesley devem ser reintegrados ao elenco.

Veja também:

Dorival Junior é o novo técnico do Santos

Depois de ser renegado por Vanderlei Luxemburgo, o volante Roberto Brum foi para o Figueirense no final do primeiro turno e passou o restante do ano disputando a Série B. Já Wesley defendeu o Atlético Paranaense no Brasileirão.

Com as informações que estão sendo levantadas por Jamelli, o futuro técnico da equipe, Dorival Júnior, terá o painel completo do elenco e poderá dispensar os jogadores que estão fora dos seus planos.