Roberto Brum suspenso por doping A Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) condenou nesta terça-feira, em 1ª instância, o volante Roberto Brum, do Fluminense, a 120 dias de suspensão por ter jogado dopado na partida contra o Grêmio, no dia 2 de maio. A substância Clostebol foi encontrada na urina do atleta, retirada após o jogo - Brum alega que utilizou um pomada sem ter conhecimento de que continha elemento proibido. Agora, os advogados do clube poderão recorrer ao STJD, 2ª instância. Antes do julgamento, cerca de 30 pessoas, ligadas ao jogador, fizeram manifestação pedindo a sua absolvição.