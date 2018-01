Roberto Carlos: 100 jogos pela Seleção Iniciar a disputa de uma Eliminatória de Copa do Mundo já é o suficiente para motivar qualquer jogador da seleção, mas para o lateral-esquerdo Roberto Carlos, a partida de domingo contra os colombianos terá um "sabor especial". O jogador do Real Madrid completará 100 jogos com a camisa do Brasil, em 11 anos defendendo a equipe. Roberto Carlos não escondeu a felicidade com a marca, principalmente porque conseguiu construir uma trajetória vitoriosa dentro da seleção. Afinal já acumulou 114 convocações, atuou por 8.495 minutos e marcou seis gols. Desde a primeira vez em que foi relacionado, em dois de fevereiro de 1992, o então promissor jogador do União São João, mantém a humildade e a eficiência que sempre o caracterizou. "Com a notícia de que tinha 99 jogos pela seleção tive a certeza de que tudo o que acontece na minha vida tem um propósito. Principalmente, porque poderia ter atingido a marca de 100 jogos em um amistoso", disse Roberto Carlos, que estreou em um amistoso contra os Estados Unidos em Fortaleza. O Brasil venceu a partida por 3 a 0. "Acontecer em uma estréia de Eliminatória é um sinal de que esta competição vai ser maravilhosa." Aos 30 anos, campeão Mundial e Interclubes, titular absoluto e ídolo da torcida do Real Madrid, clube que defende há sete anos, Roberto Carlos não fez questão de esconder a receita de seu sucesso: "se divertir jogando". E esse é o sentimento que o lateral deseja ver em seus companheiros durante as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. As brincadeiras com os companheiros de seleção também são uma constante na vida de Roberto Carlos. Durante esta semana em que a seleção se preparou para o confronto de domingo contra os colombianos, na Granja Comary, em Teresópolis, os meias Kaká e Diego foram os principais alvos do lateral. "Eu sou o bonitão da seleção. Coloco vocês e o Beckham (David, meia do Real Madrid) no chinelo", desdenhou. Apesar das brincadeiras, Roberto Carlos sempre conquistou o respeito dos companheiros por causa de seu espírito agregador e atencioso, principalmente, com os atletas menos experientes. Uma característica que o jogador mantém até na hora de falar sobre o adversário de domingo. "Nós não podemos ter medo de jogar. Vamos entrar nessa competição como os melhores do mundo e não tem o porquê de ficarmos nos envolvendo em polêmicas", disse Roberto Carlos. "Devemos respeitar os colombianos, mas demonstrar dentro do campo o que significa esse escudo com cinco estrelas no peito."