Roberto Carlos: 3 jogos de suspensão A Fifa anunciou, nesta sexta-feira, que o lateral do Real Madrid e da seleção brasileira, Roberto Carlos, está suspenso por três jogos por causa da agressão que cometeu contra o árbitro Alon Yefet, durante a partida realizada entre o Brasil e a seleção de Portugal, no dia 29 de março, na cidade do Porto. A suspensão de três partidas é válida apenas para os jogos da seleção, e não para os encontros do Real Madrid. A decisão deixou aliviado os torcedores do time espanhol que contam com Roberto Carlos para a segunda partida das semifinais da Liga dos Campeões, que ocorre na próxima quarta-feira contra a Juventus de Turim. O Comitê de Disciplina da entidade máxima do futebol já havia dado um parecer provisório sobre o comportamento de Roberto Carlos durante a partida e sua atitude foi julgada como uma agressão. O lateral apelou contra a decisão, mas a Fifa manteve a suspensão provisória. Como o lateral já ficou de fora da partida entre o Brasil e o México, no dia 30 de abril, a pena imposta nesta sexta-feira pela Fifa será válida para apenas outros dois jogos da seleção. O jogador terá três dias para pedir uma revisão do julgamento e a assessoria de Roberto Carlos já afirmou que irá apelar. ?Vamos apelar, pois entendemos que a Fifa foi muito dura considerando-se a história do Roberto Carlos e os serviços prestados por ele ao futebol?, disse o advogado do jogador, Marcos Motta. ?Na próxima semana receberemos a íntegra da decisão e imediatamente entraremos com o recurso?, acrescentou ele. Um novo julgamento poderá acontecer em aproximadamente um mês, segundo a previsão de Motta. Na Europa, porém, a pena dada ao lateral foi considerada branda pelos jornalistas esportivos. Alguns lembram que, em casos semelhantes, a Fifa optou por punições muito mais duras. Em 2002, o meio de campo português, João Pinto, agrediu um árbitro e acabou suspenso por quatro meses. Outro português, Abel Xavier, ficou fora do futebol por nove meses depois de atacar um assistente.