Roberto Carlos, 30 anos: "Jogo até os 36" Por telefone, o bicampeão mundial Nilton Santos soube do aniversário de 30 anos, nesta quinta-feira, do lateral-esquerdo Roberto Carlos. Além de desejar-lhe felicidades e de afirmar que o jogador do Real Madrid é, "sem nenhuma dúvida", o melhor do mundo na posição, fez uma revelação: gostaria de conhecê-lo pessoalmente. "Nunca nem nos cumprimentamos, não houve ainda essa oportunidade", disse o ex-lateral, marcador de Mané Garrincha nos treinos da seleção dos anos 50 e 60. Leia mais no Estadão