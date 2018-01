Roberto Carlos: a saída é mudar tudo O futebol brasileiro ?deve recomeçar do zero e repensar toda sua estrutura?, afirma o lateral-esquerdo do Real Madrid, Roberto Carlos. Só assim será possível solucionar os problemas da seleção e acabar com a série de maus resultados das últimas partidas. Concentrado na pequena cidade de Nyon, na Suíça, para a pré-temporada do Real Madrid, Roberto Carlos fez uma análise do que está ocorrendo com a seleção. "Terminamos o milênio como a seleção com mais títulos do mundo e agora estamos nessa situação, por isso temos de parar e refletir sobre o que está ocorrendo", afirma o lateral, que na semana passada foi convocado para a partida contra o Paraguai pela eliminatória da Copa do Mundo, no dia 15 de agosto. Leia mais no Estadão