Roberto Carlos acerta com o Corinthians por dois anos

O lateral-esquerdo Roberto Carlos confirmou, nesta terça-feira, que já acertou com o Corinthians. Em entrevista à Rádio Record, o jogador revelou que já assinou um contrato por um período de dois anos e avisou que deverá se apresentar no próximo dia 20, quando se desligará oficialmente do Fenerbahçe, da Turquia.

Sem esconder a preferência pelo time alvinegro por causa da amizade com o atacante Ronaldo, o lateral-esquerdo de 36 anos promete muita dedicação ao novo clube. "Em relação ao Ronaldo, vou poder atuar no mesmo time dele. Nós queremos entrar para a história do Corinthians. E eu vou estar nesse grupo que vai disputar a Libertadores. Farei o meu máximo com a camisa corintiana", disse.

Roberto Carlos mostrou muita confiança ao falar das chances corintianas na competição continental. O time de Parque São Jorge já sabe que está no Grupo 1 com o Cerro Porteño, do Paraguai, uma equipe da Colômbia e o vencedor entre Racing, do Uruguai, e outro clube colombiano.

"O Corinthians não tem que se preocupar com outros clubes. O Corinthians é o clube do momento, é o clube que está investindo. Os adversários que devem se preocupar com o Corinthians", ressaltou o lateral.