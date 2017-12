Roberto Carlos agora é ?espanhol? O lateral Roberto Carlos, do Real Madrid, obteve a nacionalidade espanhola na manhã desta terça-feira. Após jurar à Constituição da Espanha ele disse que se sente "orgulhoso" por ter finalmente se naturalizado. Roberto foi hoje ao Registro Civil de Madri para cumprir os últimos requisitos exigidos para a nacionalização. "Me identifico muito com este país. Estou tremendo. É algo diferente em minha vida e, além disso, é muito importante para os meus filhos". disse o brasileiro. Com a naturalização, o lateral deixa aberta uma vaga para jogadores não europeus na equipe madrilena. Pela legislação espanhola, cada equipe pode ter apenas três atletas que não possuam passaporte europeu. Os brasileiros Ronaldo, Júlio Baptista e Robinho serão os três extra-comunitários do Real. Roberto Carlos vai completar sua oitava temporada no Real Madrid. O lateral chegou ao clube em 1996, vindo da Inter de Milão. Neste período, conquistou três vezes a Liga dos Campeões e três títulos nacionais. O lateral se mostrou entusiasmado com as nova contratações do Real - casos de Júlio Baptista e Robinho. "O presidente está fazendo boas contratações. Eu conheço o Júlio Baptista há muito tempo, e ele é um dos melhores jogadores de nossa seleção. Robinho é o número um do Brasil, e espero que, dentro de pouco tempo, com o Real Madrid e com a seleção, consiga ser o número um do mundo", disse Roberto Carlos, que afirmou que nesta temporada sua equipe "deve ganhar todas as competições mais importantes".