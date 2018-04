Roberto Carlos ainda sonha em jogar a Copa do Mundo

Fora da seleção brasileira desde a eliminação na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, Roberto Carlos ainda não descartou a possibilidade de estar no Mundial da África do Sul, que começa em junho. Agora jogador do Corinthians, ele acredita que pode convencer o técnico Dunga.

"Vou esperar estes meses, para ver como será minha readaptação ao futebol brasileiro, para depois pensar nisso de forma mais concreta. Mas acredito que, se eu estiver bem a oportunidade pode aparecer, depende do Dunga", declarou.

No entanto, o lateral-esquerdo deixou claro que seu foco exclusivo neste momento é o Corinthians. "Estou com 36 anos, mas com disposição de 22, 23. Hoje só penso em dar alegrias para esta imensa torcida".

RONALDO

Roberto Carlos já atuou ao lado do Fenômeno no Real Madrid e na seleção. Agora, reencontra o craque do Corinthians e não poupa elogios ao companheiro.

"Ele não é só meu amigo, o considero um irmão. É um grande orgulho poder trabalhar com ele novamente, poder ajudá-lo a fazer grande gols", destacou.

O lateral-esquerdo confessou que a influência de Ronaldo foi decisiva para que ele aceitasse a proposta do clube do Parque São Jorge. "Ele me contou como a torcida aqui é maravilhosa, joga junto com o time".