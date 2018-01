Roberto Carlos anuncia saída da seleção, diz rede britânica Atacado pela torcida e pela imprensa brasileira, o lateral-esquerdo Roberto Carlos, 33, anunciou nesta segunda-feira sua aposentadoria da seleção brasileira. "Parei na seleção. Foi meu último jogo", disse o jogador do Real Madrid à rede inglesa BBC. "Quero abrir espaço para sangue novo. espero que eu possa dar essa camisa número 6 a alguém que consiga continuar essa história vitoriosa", comentou o atleta. Segundo dados da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o ala do Real Madrid tem em sua carreira 132 jogos e 10 gols desde que vestiu a camisa do Brasil pela primeira vez, em 1992. Ele disputou três Copas do Mundo, conquistando um título, em 2002 (Coréia do Sul e Japão) e também esteve na final de 1998 (França). Com um desempenho fraco no Mundial da Alemanha, Roberto Carlos teve participação polêmica no gol de Thierry Henry na eliminação do Brasil ao ser superado pela França, por 1 a 0, no último sábado. No lance do tento dos franceses, ele aparece agachado no momento em que Zidane cobra a falta e deixa o atacante do Arsenal sozinho para marcar. Mas não é só na seleção brasileira que o lateral tem sofrido duras críticas. Após os seguidos fracassos no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões, os dirigentes do Real Madrid já anunciaram que não pretendem mantê-lo no time. O Chelsea, da Inglaterra, é o seu provável destino.