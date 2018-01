Roberto Carlos aposta no Real neste ano O lateral-esquerdo Roberto Carlos fez nesta terça-feira, em entrevista ao site oficial do Real Madrid, uma avaliação positiva dos primeiros dias de pré-temporada e disse que a equipe tem tudo para ganhar tudo neste ano. ?Sinto algo bom para este ano. É certo que vamos voltar a ter alegrias?, disse o brasileiro, que está no Japão para o amistoso desta quarta-feira contra o Jubilo Iwata. Um dos motivos para tanta confiança é o trabalho do treinador brasileiro Wanderley Luxemburgo. ?Se em seis meses quase ganhamos a Liga (Campeonato Espanhol), este ano vamos estar muito fortes e vai ser difícil perdermos?, garantiu Roberto Carlos. Assim como o resto do elenco, o lateral sabe que a pré-temporada está puxada, com tantos jogos e viagens em poucos dias - o Real já jogou duas partidas nos EUA e duas na Ásia em menos de 10 dias. ?O que mais cansa são as viagens com tantas horas de avião. Por mais que se tenha costume, a verdade é que cansa. Para o clube é importante fazer esta viagem e nós temos que nos acostumar".