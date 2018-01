Roberto Carlos apresenta defesa à Fifa O lateral-esquerdo Roberto Carlos apresentou nesta quarta-feira sua defesa à Fifa no processo no qual é acusado de agredir o árbitro israelense Alon Yefet. O incidente ocorreu no segundo tempo do amistoso entre Brasil e Portugal, dia 26 de março, na cidade do Porto. Irritado com a marcação de uma falta, Roberto Carlos deu com os ombros no peito do árbitro e acabou sendo expulso. Na defesa, entregue pelo advogado Marcos Motta, Roberto alega que não teve intenção de agredir o juiz. ?Espero que a Fifa receba bem esta defesa. Sou um jogador que tem uma imagem positiva, já que nunca tive problemas disciplinares. Sou profissional experiente e não seria agora que perderia a cabeça para agredir um árbitro. Fiquei chateado com toda essa situação?, disse o lateral, segundo sua assessoria de imprensa. Roberto foi suspenso preventivamente pelo comitê disciplinar da Fifa dos jogos da Seleção Brasileira até que o mérito da questão seja julgado. A partir de segunda-feira, o comitê terá um prazo máximo de 30 dias para avaliar a defesa e decidir se vai aplicar alguma punição mais severa ao jogador.