Roberto Carlos comemora ano perfeito Roberto Carlos promoveu nesta segunda-feira em São Paulo a última balada do melhor ano de sua carreira. Foi esse o significado que o jogador deu a 2002, ao conceder uma entrevista coletiva, no início da noite de ontem, no evento em que lançou a marca que leva seu nove, o site www.robertocarlos.com.br e foi apresentado oficialmente como novo embaixador mundial da Apae - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. "Não houve nenhuma decepção, foi tudo perfeito. Primeiro com a Copa da Europa com o Real Madrid, depois aquela maravilha do penta mundial com a Seleção, naqueles que foram os melhores 53 dias da minha vida no futebol, depois, em Mônaco, a Supercopa da Europa e, agora, a Copa Toyota. É difícil ganhar tanto título assim, me sinto muito orgulhoso", disse sorridente aos repórteres que o cercavam no Espaço Único, casa badalada da Vila Olímpia. Leia mais no Jornal da Tarde