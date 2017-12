Roberto Carlos concorre a melhor da Europa O lateral-esquerdo Roberto Carlos é um dos indicados ao prêmio de melhor jogador da Europa na temporada 2002/03, segundo a relação divulgada nesta terça-feira pela Uefa. Além do brasileiro, concorrem ao prêmio o francês Zinedine Zidane (Real Madrid), o goleiro italiano Buffon (Juventus), o meio-campista checo Nedved (Juventus) e o atacante holandês Ruud van Nistelrroy, do Manchester United. Roberto Carlos vai concorrer também na categoria melhor defensor enquanto que Ronaldo foi indicado para o prêmio de melhor atacante. Os indicados foram escolhidos numa eleição realizada pela internet e por um grupo de estudos da própria Uefa, formado pelos treinadores Alex Ferguson, Ottmar Hitzfield, Gérard Houllier, Marcello Lippi, Rinus Michels, Giovanni Trapattoni, Jozef Venglos e Arséne Wenger. O grupo conta ainda com a participação do diretor técnico da entidade, Andy Roxburgh. A solenidade de premiação vai acontecer no dia 28 de agosto, em Mônaco, um dia antes da final da Supercopa da Europa, quando o Milan - campeão da Liga dos Campeões - vai enfrentar o Porto, ganhador da Copa da Uefa. Veja todos os indicados: Melhor Goleiro: Gianluigi Buffon (Juventus) Iker Casillas (Real Madrid) Francesco Toldo (Inter de Milão) Melhor Defensor: Cristian Chivu (Ajax) Paolo Maldini (Milan) Sandro Nesta (Milan) Roberto Carlos (Real Madrid) Lilian Thuram (Juventus) Melhor Meio-Campista: Edgar Davids (Juventus) Pavel Nedved (Juventus) Claude Makelele (Real Madrid) Zinedine Zidane (Real Madrid) Paul Scholes (Manchester United) Melhor Atacante: Raúl (Real Madrid) Ronaldo (Real Madrid) Andriy Schevchenco (Milan) Ruud van Nistelrooy (Manchester United) Christian Vieri (Inter de Milão). Melhor Jogador: Gianluigi Buffon (Juventus) Pavel Nedved (Juventus) Roberto Carlos (Real Madrid) Zinedine Zidane (Real Madrid) Ruud van Nistelrooy (Manchester United).