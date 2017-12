Roberto Carlos confirma interesse do Chelsea O lateral-esquerdo Roberto Carlos confirmou nesta quarta-feira que o Chelsea lhe ofereceu um contrato de três anos, o que pode facilitar sua transferência para o clube, após dez anos de Real Madrid e três títulos da Liga dos Campeões, em 1998, 2000 e 2002. Roberto Carlos tem mais um ano de contrato com a equipe espanhola, que lhe ofereceu renovação por mais uma temporada, proposta que ele considera inferior à dos ingleses. "A questão não é financeira, e sim em relação à duração do contrato e à minha motivação em continuar jogando", disse o jogador, que prometeu voltar a discutir o assunto com o Real, antes de chegar a uma conclusão. "A oferta do Chelsea é boa. Espero ter uma resposta do Real, ou então vou procurar outra coisa", declarou o lateral, durante entrevista concedida antes do segundo treino da seleção brasileira na preparação para a Copa, em Weggis, na Suíça. O interesse do Chelsea pelo lateral brasileiro já havia sido amplamente divulgado na imprensa européia, mas é a primeira vez que o jogador admite que pode deixar o Real Madrid. Antes do clube espanhol, Roberto Carlos, que tem 33 anos e estreou na seleção em 1991, já defendeu União São João, Palmeiras e Inter de Milão.