Roberto Carlos conhece sentença amanhã A Comissão de Disciplina da Fifa divulga nesta sexta-feira a sentença do caso Roberto Carlos. O lateral-esquerdo do Real Madrid será julgado pelo empurrão que deu no árbitro Alon Yefet, no amistoso em que o Brasil perdeu para Portugal por 2 a 1, dia 7 de abril, no Porto. O campeão do mundo foi afastado preventivamente de compromissos da seleção por tempo indeterminado. Mas agora conhecerá a extensão de eventual pena pela atitude hostil contra o juiz isralense.