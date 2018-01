Roberto Carlos critica torcida O lateral-esquerdo Roberto Carlos, do Real Madrid, preterido na lista dos convocados pelo técnico Emerson Leão para a partida contra o Peru em jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo, disse nesta quinta-feira, em Madri, que a situação pela qual passa a seleção brasileira é muito delicada, e apontou como fator principal a pressão dos torcedores brasileiros. ?Temos que ter paciência num momento desses. Está mais do que provado que ganhar e dar espetáculo sempre é impossível?, advertiu. ?Onde já se viu gritar olé para a equipe rival??. Considerado um dos melhores laterais do futebol mundial, Roberto Carlos elogiou o treinador Leão. ?Não tenho nada para falar contra o Leão. Sei que ele é um grande treinador e sabe perfeitamente o que tem a fazer?. Em relação à classificação da seleção brasileira para o Mundial do Japão e da Coréia do Sul estar em xeque, o ídolo do Real Madrid despista. ?Não há problemas com a classificação. São quatro lugares e a possibilidade de uma quinta vaga, mas a torcida brasileira quer que o Brasil dê espetáculo e vença sempre?, resumiu. ?Isso é impossível no futebol atual?. O jogador deve ser convocado para a próxima partida das eliminatórias sul-americanas contra o Uruguai, no dia 1º de julho, em Montevidéu.