Roberto Carlos culpa árbitro pelo resultado O lateral-esquerdo Roberto Carlos admitiu que o futebol apresentado pela seleção brasileira diante do Chile não foi brilhante, mas apontou a arbitragem como principal responsável pelo empate no Estádio Nacional. ?Estávamos tentando tocar a bola e atrair o adversário para nosso campo, mas não foi possível?, explicou. ?Aí vem o juiz e marca um pênalti desses. É complicado.? O jogador do Real Madrid, da Espanha, foi mais longe. ?Todos viram que não aconteceu nada no lance?, defendeu. ?Até o próprio chileno, que foi derrubado, sabia que não tinha sido falta.?