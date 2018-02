Roberto Carlos culpa campo por falha na derrota do Real O lateral-esquerdo Roberto Carlos, do Real Madrid, disse que o campo foi o culpado pelo erro que permitiu ao Bayern de Munique marcar aos 10 segundos da etapa inicial o primeiro gol na partida da última quarta-feira, pela Liga dos Campeões. No lance, Roberto Carlos perdeu o controle da bola ao receber um passe logo após o apito inicial. O bósnio Hasam Salihamidzic aproveitou a ´bobeada´ do brasileiro para tocar para o atacante holandês Roy Makaay, que balançou as redes - o jogo terminou 2 a 1 para o time alemão. "A bola bateu na superfície e pulou na minha frente", disse Roberto Carlos, segundo a edição desta quinta-feira do diário espanhol Marca. "O campo não estava em boas condições e foi uma pena. Não tomamos o gol devido à falta de concentração, foi porque a bola saltou quando fui nela." O gol de Makaay foi o mais rápido em um jogo de Liga dos Campeões, batendo o recorde anterior de 20 segundos registrado por Gilberto Silva, pelo Arsenal, contra o PSV Eindhoven, em setembro de 2002. Desculpas não convencem O diretor de esportes do Real, Predrag Mijatovic, discordou da explicação de Roberto Carlos. "Quebramos outro recorde ao tomarmos o gol mais rápido da Liga", disse. "Não começamos a partida com o nível certo de concentração e isso me surpreendeu negativamente."