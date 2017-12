Roberto Carlos dá vitória ao Real Com muita dificuldade, o Real Madrid venceu o Zaragoza por 1 a 0, neste domingo, no Estádio Santiago Bernabeu, e assumiu provisoriamente a vice-liderança do Campeonato Espanhol com 21 pontos. O gol salvador foi marcado pelo brasileiro Roberto Carlos, cobrando pênalti anotado sobre Robinho, aos 34 minutos do segundo tempo. Seis minutos antes, o próprio Robinho desperdiçara outro pênalti que ele mesmo sofrera. Com a vitória, o Real ficou a três pontos do líder Osasuna, que no sábado havia batido o Real Sociedad por 2 a 1. No entanto, o time de Wanderley Luxemburgo ainda pode ser ultrapassado pelo Barcelona, que logo mais visita o Getafe. Em Vigo, o Celta recebeu o Alaves e venceu por 2 a 1, indo a 20 pontos. Sem Ricardo Oliveira, que ficará quatro meses afastado dos gramados devido a uma lesão no joelho, o Betis apenas empatou com o Racing Santander por 1 a 1. Confira outros resultados deste domingo: Cadiz 1 x 2 Mallorca, Malaga 1 x 1 La Coruña, Sevilla 0 x 0 Atletico de Madrid.