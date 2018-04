Roberto Carlos deixa o Corinthians

SÃO PAULO - A passagem de Roberto Carlos pelo Corinthians acabou. Nesta sexta-feira, o lateral-esquerdo acertou sua saída do clube do Parque São Jorge. Seu futuro ainda não está definido, mas existe a possibilidade de jogar ao lado do amigo David Beckham no Los Angeles Galaxy.

Os detalhes da rescisão de seu contrato, que terminaria apenas em dezembro deste ano, devem ser revelados apenas neste sábado após acertar o rompimento de seu vínculo a acordos comerciais, que lhe garantiam um salário em torno de R$ 400 mil.

Aos 37 anos, Roberto Carlos optou por sair do clube temendo represálias da torcida, que o elegeu como o principal culpado pela eliminação do Corinthians na pré-Libertadores para o Tolima, da Colômbia, quando, com uma lesão, não participou da segunda e decisiva partida.

Sua saída, no entanto, parecia que poderia não acontecer. Mais cedo, seu amigo, Rivaldo, que joga no São Paulo, tratou de entrevistá-lo durante um programa esportivo na TV Bandeirantes. "Não, não vou sair, não", afirmou Roberto Carlos. "Está tudo tranquilo, estou arrumando as coisas. É só uma meia dúzia que fica atrapalhando. Nada mais", concluiu. O lateral-esquerdo, no entanto, pediu dispensa do treinamento e, após uma reunião com seu agente, Fabiano Farah, com a diretoria corintiana, acertou sua saída.

No Corinthians, Roberto Carlos disputou 64 partidas e marcou cinco gols, mas não conseguiu conquistar título algum, amargando, além da queda na pré-Libertadores de 2011, a derrota para o Flamengo nas oitavas de finais da edição de 2010 - considerada de extrema importância por ser o ano do centenário do clube - e a perda do título do Campeonato Brasileiro para o Fluminense.

Problema. A lateral-esquerda tem sido um dos principais problemas para o Corinthians desde a saída de André Santos para o Fenerbahçe.

A contratação de Roberto Carlos tinha sido posta como a solução definitiva, mas o jogador não atendeu às expectativas criadas.

O técnico Tite, por enquanto, conta com dois jogadores para a posição: Fábio Santos e Marcelo Oliveira que, apesar de ser meio-campista, atua na posição.

Atualizado às 19h45 para acréscimo de informação.