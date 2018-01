Roberto Carlos desafia Beckham A contratação de David Beckham anima e agita o Real Madrid. As principais figuras do time foram diplomáticas e deram as boas-vindas ao novo integrante do elenco milionário, que custará ao clube mais de US$ 100 milhões - entre o valor do passe, salários e prêmios adicionais. Mas também desperta as primeiras brincadeiras e dúvidas. Roberto Carlos é quem lança o desafio inicial a seu novo companheiro. O lateral-esquerdo brasileiro anulou Beckham nas quartas-de-final da Copa de 2002 e agora pretende enquadrar o esportista-pop também nas cobranças de falta, especialidade de ambos. Segundo o campeão do mundo, o queridinho das meninas européias e asiáticas terá de mostrar muita competência nas bolas paradas. "Vou deixar que ele chute algumas faltas", advertiu Roberto Carlos, para acrescentar com bom humor. "Mas apenas algumas". Essa questão, garante, será resolvida durante os treinos para a temporada de 2003-04. "A gente deve reconhecer que ele faz belos lançamentos e gols bonitos." Ronaldo também tratou de mostrar receptividade ao britânico, que certamente será seu "rival" na venda de camisas oficiais do Real. "Com gente como ele, continuaremos a jogar bom futebol", previu. Qual número? - Como se trata de uma estrela, já se levantou a questão em torno do número da camisa que Beckham vestirá. No Manchester United e na seleção da Inglaterra, a 7 sempre foi sua. Mas, no Real Madrid, é de Raúl, que não abre mão do direito de continuar a usá-lo. O britânico também não deve iludir-se com a possibilidade de recorrer ao 77, para manter-se ligado ao algarismo que lhe dá sorte. O diretor de futebol Jorge Valdano desencorajou a novidade, ao afirmar que Beckham tomará a camisa que estiver livre, entre os números 1 e 25. "Tem sido assim com todos os jogadores que temos contratado nos últimos anos", avisou. "Quando o elenco ficar completo, veremos qual camisa estará vaga e será dele."