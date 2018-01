Roberto Carlos deseja jogar no Santos O lateral-esquerdo Roberto Carlos revelou neste domingo, em uma entrevista ao jornal português Correio da Manhã seu desejo de encerrar a carreira pelo Santos. "Estou bem no Real Madrid, mas acho que só sairei daqui para o Santos, minha equipe do coração." Roberto Carlos confirmou que teve negociações com a equipe inglesa do Chelsea, mas preferiu continuar atuando pelo time da capital espanhola. O técnico Vanderlei Luxemburgo iniciou neste domingo uma pequena pré-temporada. Os jogadores vão participar de treinos em dois períodos para os seis minutos da partida de quarta-feira contra a Real Sociedad - o jogo há três semanas foi suspenso por causa de uma ameaça de bomba no Estádio Santiago Bernabéu quando estava 1 a 1 - e para o clássico de domingo contra o Atlético de Madrid, que ganhou um clima tenso com as declarações do zagueiro Marcelo Sosa, do Atlético. "Há 10 mil jogadores melhores que Beckham. Como jogador de futebol, nunca existiu", afirmou Sosa. "O Figo é só tocar nele que ele já vai caindo, apesar de saber tocar na bola." Sosa destacou o poder de desequilibrar uma partida do brasileiro Ronaldo. "Se está bem, é Ronaldo", afirmou o jogador, que também admira a técnica do francês Zidane. No treino do Real deste domingo, cerca de 200 torcedores compareceram a Ciudad Del Fútbol de Las Rozas e puderam ver Beckham correndo sozinho por 45 minutos. Ele chegou atrasado ao treino.