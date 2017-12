Roberto Carlos diz que Brasil merecia ter goleado Para Roberto Carlos, a seleção brasileira merecia ter conseguido uma vitória até mais tranqüila do que teve contra Gana, ao vencer por 3 a 0, nesta terça-feira, em Dortmund, pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo. ?O jogo era para ter sido 7 a 1 ou 6 a 1. O Brasil teve muitas oportunidades de gol?, afirmou o lateral-esquerdo. O próprio Roberto Carlos teve uma boa chance de marcar seu gol, aos 11 minutos do segundo tempo, mas o goleiro Kingson defendeu. ?Foi uma pena, o zagueiro deles atrapalhou na hora do chute?, justificou o jogador brasileiro. A vitória sobre Gana, segundo Roberto Carlos, deixou o time do Brasil ainda mais confiante na Copa. ?Tivemos muitas oportunidades de gol, o que reflete a qualidade do futebol brasileiro, que não tem medo de jogar?, explicou o lateral, garantindo que a seleção tem que apostar no ataque. ?Não podemos ficar defendendo muito, vamos jogar nosso futebol ofensivo.? Superioridade brasileira Apesar de não ter saído a goleada esperada por Roberto Carlos, os jogadores brasileiros saíram satisfeitos do Westfalenstadion, em Dortmund. Foi o caso de Kaká, que gostou da atuação do time do Brasil contra Gana. ?Jogamos bem, principalmente no segundo tempo?, disse. O zagueiro Juan, um dos destaques do Brasil na partida desta terça-feira, concordou com Kaká. ?Eles tiveram mais volume de jogo em alguns momentos. Mas, no geral, fomos superiores?, contou o jogador. ?Dominamos bem a partida, tocamos bem a bola e aproveitamos as oportunidades.?