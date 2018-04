Roberto Carlos diz que encerra a carreira no Corinthians

Aos 36 anos, Roberto Carlos, vencedor da Copa do Mundo de 2002 com a seleção brasileira e ídolo de um dos clubes mais famosos do mundo, o Real Madrid, já escolheu o clube em que vai encerrar a carreira: o Corinthians. Apresentado no Parque São Jorge na tarde desta segunda-feira, ele afirmou que só deixará a equipe quando se aposentar.

"Vou jogar aqui por dois, três, quatro, ou até dez anos", brincou. "Depois disso posso voltar para o Real Madrid, onde posso ser embaixador ou algo parecido. Mas neste momento só penso em passar rapidamente por esta fase de readaptação ao futebol nacional e ajudar o Corinthians a conquistar títulos".

A vontade do lateral-esquerdo de entrar em campo é tanta que ele já se colocou à disposição do técnico Mano Menezes. "Se tivesse jogo amanhã eu já estaria pronto. Eu amo e vivo de futebol, e quando o treinador precisar de mim sempre estarei por lá", declarou.

Com isso, a estreia de Roberto Carlos com a camisa do Corinthians deve acontecer no próximo dia 13, quando a equipe faz um amistoso diante do Huracán.

O jogador, que fez questão de ressaltar sua boa condição física, já até imagina como será seu primeiro gol pelo novo clube. "Eu vou lá nessa torcida maravilhosa, quero comemorar com eles. Não prometo muitos gols, mas posso dizer que sempre darei tudo para fazer o Corinthians vencer".