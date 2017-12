Roberto Carlos diz que já se sente um pouco fora do Real O lateral-esquerdo Roberto Carlos está concentrado para a partida do Brasil contra a França, neste sábado, em Frankfurt, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo, mas não consegue esconder sua preocupação com o futuro no Real Madrid. Há dez anos no clube espanhol, o jogador já não vê com tanta certeza que continuará na equipe após o Mundial. "Já me vejo um pouco fora do Real Madrid porque o atleta precisa de uma chamada, precisa que lhe digam boa sorte e até hoje ninguém fez isso, exceto uma ligação que tive do Emílio Butragueño (diretor de futebol). Agora tenho que esperar, mas se o time não chegar a um acordo comigo, vou embora", disse o brasileiro, em entrevista ao diário espanhol Ás. O clube espanhol está vivendo o processo de eleições para a presidência - que acontecerá neste domingo -, o que faz com que o futuro de Roberto Carlos na equipe ainda esteja indefinido. A prioridade do lateral é seguir no Real Madrid por mais duas temporadas, mas ele lembra que há uma proposta muito boa do Chelsea, da Inglaterra. "Todos sabem sobre o Chelsea. Agora está o meu representante, Jorge Mendes, vendo isso para mim. Minha primeira opção é negociar um contrato com o Real Madrid. Quero mais dois anos além do que me resta. Se o Real não me fizer uma proposta, tentarei buscar o que for melhor para mim. Tenho 33 anos e esse é o momento de pensar em mim", afirmou. Apesar da prioridade ser do clube espanhol, Roberto Carlos está pessimista sobre sua permanência em Madri. "Não acredito que o Real me dará mais dois anos de contrato, mas não custa tentar. Se tiver que sair, será de cabeça erguida porque ganhamos muitos títulos. Não quero forçar nada. A diretoria sabe que tenho uma proposta muito boa de outro time, que o treinador do outro time (José Mourinho) disse que quer o Roberto Carlos com 30 ou 40 anos. O clube pode se valorizar com isso. Não estou pedindo um novo contrato, só vou transmitir ao Real o que outro time está me oferecendo", contou o brasileiro.