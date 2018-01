Roberto Carlos é assaltado em BH O lateral-esquerdo Roberto Carlos, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, foi assaltado no início da tarde desta sexta-feira em Belo Horizonte, no exato momento em que dava uma entrevista a uma emissora de rádio paulista. O jogador conversava com a rádio Jovem Pan, quando o carro onde estava foi abordado por dois homens em uma moto, ao parar num semáforo. Armados com revólver os dois ladrões bateram no vidro do carro e exigiram que os ocupantes do carro entregassem objetos de valor. Muito surpreso, Roberto não conseguia racionar direito. Nervoso, ele se limitava a rir e a dizer. ?Acabaram de assaltar o meu carro. Ai Jesus!, acabaram de assaltar o meu carro?, dizia ele, que apesar da tensão pelo momento de perigo, conseguia rir da situação. Roberto contou que ele não foi reconhecido pelos ladrões, pois estava no banco de trás, ao lado da mamorada. ?De mim não levaram nada, porque eu estava no banco de trás, mas do Jaici (jornalista Jaici carvalho, amigo de Roberto) levaram o relógio e o telefone (celular)?, contou. ?Meu Deus do céu! Eu nunca tinha passado por aí. Que susto! Até agora estou meio passado?, disse ele.