Roberto Carlos e Real perto do acordo Os principais jornais esportivos da Espanha veicularam nesta sexta-feira que Roberto Carlos está perto do acordo para a renovação de seu contrato com o Real Madrid. O lateral brasileiro chegou a pensar em sair do clube, principalmente após a oferta milionária do Chelsea (ING), mas parece agora disposto a renovar seu compromisso até 2008. Segundo os jornais Marca e As, os representantes de Roberto Carlos já tiveram uma reunião com a direção do Real Madrid em que ficou definida a extensão do contrato do jogador, que acaba apenas em 2005. Ele já está na equipe espanhola desde 1996, tendo conquistado três títulos nacionais e mais três da Liga dos Campeões da Europa. Outro que deve ficar no Real é o atacante Fernando Morientes, que foi emprestado ao Monaco (FRA) na última temporada. Ele, inclusive, já acertou seu retorno com o novo técnico do time de Madri, José Antonio Camacho. ?Eu conversei com Camacho por telefone, as coisas foi acertadas e eu fico no clube?, contou Morientes.