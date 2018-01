Roberto Carlos é sondado pelo Chelsea O lateral Roberto Carlos disse neste domingo que não tem intenção de deixar o Real Madrid. Segundo a imprensa espanhola, o brasileiro estaria sendo sondado pelo Chelsea com uma proposta irrecusável para se transferir para o futebol inglês. Os advogados do jogador chegam nesta segunda-feira a Madri para, segundo Roberto Carlos, tratar de assuntos profissionais com o clube espanhol. Ele não aceitou a primeira proposta de renovação, mas a diretoria do Real promete se esforçar para fazer uma oferta maior.