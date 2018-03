Roberto Carlos é suspenso por dois jogos O lateral-esquerdo Roberto Carlos, do Real Madrid, foi punido nesta segunda-feira pelo Comitê de Controle e Disciplina da Uefa com duas partidas de suspensão por ter agredido o argentino Martín Demichelis, meio-campo do Bayern de Munique, em jogo de ida das oitavas-de-final da Liga dos Campeões. Na ocasião, o árbitro da partida não viu o lance, mas as câmeras não deixaram dúvidas.