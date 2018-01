Roberto Carlos elogia atuação do Brasil "O Brasil botou a Argentina na roda. Nossos adversários tremeram." Esta foi a opinião do lateral-esquerdo Roberto Carlos, de férias no Brasil e que assistiu à decisão da Copa das Confederações com amigos na cidade de Uberlândia. "Estou feliz da vida." Ele ficou emocionado com a vitória brasileira e disse que a seleção dirigida por Carlos Alberto Parreira se preocupou "em jogar futebol e não entrou na catimba dos argentinos". Roberto Carlos prometeu uma grande vitória do Brasil sobre o Chile, no início de setembro, em Brasília, para garantir a classificação da seleção à Copa do Mundo de 2006. O lateral gostou do desempenho de Gilberto e de Cicinho na Copa das Confederações, mas fez questão de elogiar todo o grupo. Ele ficou fora da competição por opção de Parreira, que queria testar outros laterais a fim de definir os prováveis reservas de Cafu e do próprio Roberto Carlos no Mundial.