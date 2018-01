Roberto Carlos espera ser premiado Roberto Carlos está bravo com os que elegeram os melhores jogadores do ano passado. O lateral do Real Madrid se diz merecedor de prêmios, em especial pela temporada de 2002, quando conquistou todos os títulos com o clube espanhol e foi campeão do mundo com o Brasil na Copa da Coréia e do Sul e Japão. A única recompensa, considera, é jogar no Real, um time a ser comparado à seleção brasileira de 1982. ?A melhor de todos os tempos?, garante Roberto Carlos. ?Os prêmios individuais parece que não foram feitos para mim. No ano passado, ganhei tudo: campeão do mundo com o Brasil e campeão do mundo e da Europa com o Real Madrid. Não sobrou nada, mas não fui escolhido como melhor em nenhuma eleição. Vou seguir tentando?. Leia mais no Jornal da Tarde