Roberto Carlos estreia no futebol russo nesta terça-feira

MOSCOU - Pouco mais de duas semanas após deixar o Corinthians, o lateral Roberto Carlos estreará nesta terça-feira pelo Anzhi Makhachkala em jogo de ida contra o Zenit São Petersburgo pelas oitavas de final da Copa da Rússia.

A partida será disputada em Grozni, capital da Chechênia, já que a União de Futebol da Rússia (UFR) não aprovou o estado do gramado do estádio do Anzhi, segundo a imprensa local.

"Mal vejo a hora de jogar. Uma vitória sobre o Zenit seria ótima para minha estreia", afirmou o brasileiro em entrevista ao site de seu novo clube.

Roberto Carlos, de 37 anos, passou as últimas duas semanas treinando com o time na Turquia e no Daguestão (república russa onde fica a sede do Anzhi), e deverá entrar em campo como titular no estádio Sultan Bilimkhanov.

O lateral, que assinou contrato por duas temporadas, voltará ao Brasil após a partida para comemorar o primeiro aniversário de sua filha.