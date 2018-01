Roberto Carlos faz 34 anos e ganha lesão de presente O lateral-esquerdo brasileiro Roberto Carlos completou nesta terça-feira 34 anos com mais uma lesão que o impediu de participar dos treinos do Real Madrid. Ele está com uma tendinite no tendão de Aquiles de sua perna direita. No ano em que o jogador fez seu último aniversário como atleta do clube merengue, pois não renovou seu contrato e sai de Madri no final da temporada, fica de fora da próxima partida da equipe pelo Espanhol, neste sábado, contra o Racing Santander. Essa já é a terceira lesão sofrida por Roberto Carlos no ano, a última foi na partida de volta das oitavas-de-final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, quando o Real foi eliminado da competição. O lateral-esquerdo havia entrado no segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Osasuna no último domingo, substituindo o lesionado Miguel Torres. Com isso, o jovem brasileiro Marcelo, ex-Fluminense, é a opção do técnico Fabio Capello para a próxima partida do Real Madrid, que vem se recuperando no Campeonato Espanhol. Atualmente a equipe é a terceira colocada, apenas a dois pontos do líder Barcelona.