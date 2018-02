Roberto Carlos faz críticas e fala em vencer Roberto Carlos fez duras críticas à Fifa e ao comando do futebol brasileiro. O lateral-esquerdo disse que é um absurdo o Brasil, atual campeão do mundo, ter de disputar as Eliminatórias da Copa de 2006 apenas para atender a uma decisão da Fifa que mudou os critérios de classificação ao Mundial - até a Copa de 98, o campeão não era obrigado a jogar as Eliminatórias. E lamentou o fato de os pentacampeões não serem preservados. Por tudo isso, garante, vencer a Argentina amanhã é mais que uma obrigação. A indignação do lateral-esquerdo ficou clara quando a Seleção iniciou os treinamentos, sexta-feira, em Teresópolis, para o confronto contra os argentinos. Em três dias de preparação na Granja Comary, alertou o jogador, imprensa, torcida e dirigentes não trataram os pentacampeões com a importância devida. Até parecia que aquela Seleção não havia conquistado nenhum título importante. "Me perguntaram e perguntam sobre a nossa responsabilidade de vencer a Argentina. Nós, mais do que ninguém, sabemos que temos de vencer o jogo para não voltar aquela pressão de sempre. O que é um absurdo é o pouco caso aos pentacampeões. Em qualquer outro país, seleção da Europa, os jogadores campeões seriam preservados. Não disputariam as Eliminatórias". Dependesse de sua decisão, e a Seleção Brasileira das Eliminatórias seria um outro time. "Pelo menos dois anos depois do penta, poderia jogar outra equipe com outros jogadores, não a nossa que conquistou a Copa no Japão." Brasil fora das Eliminatórias - A bronca de Roberto Carlos não pára aí. Ele não concorda até hoje com a Fifa que mudou os critérios de classificação do Mundial, obrigando o país campeão disputar as Eliminatórias. "Todo mundo viu o sufoco que o Brasil passou para se classificar nas Eliminatórias passadas. Sofremos muito, garantimos a vaga, fomos campeões e de que adiantou? Estamos de novo aqui, enfrentando os mesmos problemas de sempre". Um dos problemas é o jogo de amanhã contra a Argentina. Roberto Carlos lembrou que se a Seleção não vencer os tradicionais adversários, fatal que as críticas voltarão com toda carga. Não tem desculpa se os jogadores estão no bagaço, em final de temporada, cansados física e mentalmente. "Mas o futebol brasileiro é sempre assim. Jogamos sob pressão total, é tradição. Chegou a hora, mais uma vez, de provarmos que somos os melhores do mundo. Somos os campeões, temos mais títulos que a Argentina. Vamos jogar nosso futebol e vencer. A torcida merece e não espera outra coisa da gente." O jogador evitou hoje fazer críticas aos argentinos. Jornalistas de Buenos Aires provocaram o jogador. Queriam que ele dissesse que o Brasil era o favorito, que passaria por cima dos portenhos. "Eu não vou aceitar a provocação. Nem estou aqui para isso. Tudo o que queremos é fazer um grande jogo, da altura do futebol pentacampeão do mundo. Só isso." Roberto Carlos tem 31 anos. Foi convocado 123 vezes, disputou 107 jogos e marcou 7 gols pela Seleção Brasileira.