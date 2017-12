Roberto Carlos faz tratamento em casa O lateral-esquerdo Roberto Carlos está em repouso absoluto em sua residência em Madri, onde faz tratamento com gelo e antiinflamatórios para se recuperar da lesão na coxa esquerda sofrida no empate sem gols do Real Madrid contra o Partizan, terça-feira, em jogo válido pela Liga dos Campeões da Europa. A gravidade da contusão vai ser analisada nesta quinta-feira pelo médico do clube, Alfonso del Corral. ?Tudo indica que o jogador ficará ao menos duas semanas sem poder jogar?, comentou. Durante a apresentação dos jogadores, o brasileiro deve passar por uma ressonância magnética para avaliar a dimensão do estiramento. O time espanhol nem conta com Roberto Carlos para a próxima partida no campeonato contra o Sevilla, no domingo. Caso o prognóstico seja confirmado, ele não terá condições de defender a seleção brasileira nos jogos contra Peru e Uruguai, pelas eliminatórias sul-americanas do Mundial 2006. O técnico Carlos Alberto Parreira aguarda o atleta na próxima segunda-feira, no Brasil, onde deve passar por novos exames.