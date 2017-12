Roberto Carlos: final será contra Alemanha ou Argentina A final desta Copa será disputada pelo Brasil contra a Alemanha ou a Argentina, segundo o lateral esquerdo Roberto Carlos, em entrevista publicada nesta segunda-feira pela agência de notícias alemã DPA. "Acho que a final será Brasil contra Argentina ou Alemanha. Uma dessas duas equipes passará; a outra, infelizmente ficará de fora". O jogador do Real Madrid disse não ter um favorito para o jogo final, embora acredite que "ocorrerá como em 2002" e que "a Alemanha chegará à final". Se for o caso, "a seleção vencedora da Copa será a que psicológica e fisicamente estiver mais bem preparada", afirmou, acrescentando que "quando o Brasil está bem preparado, não perde". O lateral esquerdo disse ainda que "os últimos 12 anos assim demonstram; o futebol se desenvolveu, mas o Brasil se manteve na ponta". Em relação ao futebol mostrado pela seleção e a atuação de seus companheiros, Roberto Carlos afirmou que "o Brasil está muito preparado e bastante concentrado. "As críticas nos fazem mais fortes", destacou o jogador.