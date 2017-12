Roberto Carlos fora por três semanas O lateral-esquerdo Roberto Carlos, do Real Madrid, realizou nesta quinta-feira pela manhã uma série de exames no clube espanhol e ficou constatado que a lesão em sua coxa esquerda é de intensidade média. ?Ele sofreu uma ruptura fibrilar no músculo da perna esquerda e o tempo estimado de recuperação é de duas a três semanas?, informou o departamento médico. Ele viaja na segunda-feira ao Brasil para se apresentar à seleção brasileira. Mas seu desfalque diante do Peru e Uruguai pelas eliminatórias sul-americanas é considerado certo. Caso Roberto Carlos seja cortado da lista de convocados, o técnico Carlos Alberto Parreira deve escolher um substituto que atue no futebol brasileiro. O mais cotado para a posição é o lateral Léo, do Santos.