Roberto Carlos investe em piloto da Stock O lateral-esquerdo Roberto Carlos resolveu entrar no automobilismo. Não dentro das pistas, claro, mas como agente de piloto na Stock Car brasileira. O pentacampeão mundial vai administrar, por meio de sua empresa, a RC3, a carreira de Thiago Camilo, de 19 anos e um dos mais jovens pilotos da categoria. ?Vai ser uma experiência inédita para mim, mas sou apaixonado pelo automobilismo e tenho confiança de que o Thiago pode ser um campeão?, disse o jogador do Real Madrid. Thiago Camillo estreou este ano na Stock Car. Nas 11 etapas já disputadas do campeonato, marcou 28 pontos e está em 19º lugar na classificação. Ele conheceu Roberto Carlos há cerca de um ano e, desse contato, surgiu a oportunidade de trabalharem em conjunto. "É muito importante ter uma pessoa famosa como ele cuidando do meu futuro?, admitiu o piloto. Morando na Espanha, Roberto Carlos disse acompanhar as provas da Stock Car por um canal internacional de TV. Mas jamais pensou em pilotar carros de corrida. "É uma profissão perigosa. Se bem que o futebol em alguns momentos também é perigoso, principalmente quando se é vítima de críticas.? O jogador do Real Madrid afirmou que seu objetivo é levar Thiago Camilo a ficar entre os cinco primeiros colocados da Stock Car nas próximas temporadas. "E se ele chegar a ser o número 1, melhor?, disse Roberto Carlos.