Roberto Carlos ironiza Pelé por "mau pressentimento" O "mau pressentimento" de Pelé em relação ao jogo entre Brasil e França (ele acredita que o time francês vai vencer a partida), neste sábado, em Frankfurt, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo não foi bem recebido pelo lateral-esquerdo Roberto Carlos. Ele ironizou perguntando se o Rei do Futebol era "vidente"? "Vou falar o que para o Pelé? Ele representa muito para o Brasil porque foi um dos jogadores mais importantes da história. Deixa ele falar, eu respeito. Mas se ele respeitar quem está aqui é melhor", disse o jogador. A irritação do lateral com Pelé não é de agora. Ele já disse antes que o companheiro e capitão do time atual, Cafu, havia sido melhor que o próprio Rei do Futebol para a seleção brasileira.