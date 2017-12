Roberto Carlos mostra otimismo Roberto Carlos é um otimista. Apesar de os médicos do Real Madrid suspeitarem de que a contusão o deixe fora de ação por duas semanas, ele ainda tem esperança de pelo menos defender a seleção brasileira no jogo contra o Uruguai, dia 19, em Curitiba, pelas Eliminatórias. O lateral passou por avaliação ligeira, nesta quarta-feira, ao retornar de Belgrado, mas espera o diagnóstico preciso para a manhã de quinta. "O local ainda está um pouco dolorido", afirmou Roberto Carlos nesta quarta-feira à Agência Estado, por telefone, quando ia para casa em seu carro. O tratamento com gelo e antiinflamatórios começou já na noite de terça-feira, assim que ele deixou o gramado aos dez minutos do jogo com o Partizan. "Conversei com o Parreira e espero me recuperar em tempo", insistiu o titular da seleção, que não lembra de ter sofrido lesão semelhante. "Acho que é por acúmulo de partidas", ponderou. "Tenho participado de muitos jogos", frisou, para interromper a ligação na seqüência. "Xii, preciso parar, porque estou passando perto de um guarda!"