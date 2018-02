Roberto Carlos nega boatos sobre saída Roberto Carlos desmentiu a notícia publicada nesta terça-feira por alguns jornais espanhóis, de que ele desejaria sair do Real Madrid, e garantiu que pretende continuar no clube espanhol. "Não quero ir embora. É mentira. Estou muito à vontade no Real Madrid e sou muito feliz aqui", disse o lateral brasileiro. Segundo noticiaram alguns jornais da Espanha nesta terça-feira, Roberto Carlos teria ficado irritado por ter sido colocado na reserva no último jogo, sábado, pelo Campeonato Espanhol - vitória do Real sobre o Racing. Mas ele afirmou que pretende ficar até o final do seu contrato, que foi renovado este ano e vai até 2007 - o lateral já está no clube de Madri desde 1996. Revoltado com essa especulação, Roberto Carlos revelou que irá conversar com os dirigentes do Real para esclarecer a situação. Enquanto isso, ele continua fora do time, pois sofreu uma contusão muscular no treino desta terça-feira e não poderá enfrentar o Sevilha, na quarta, pelo Campeonato Espanhol.