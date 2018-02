Roberto Carlos nega crise no Real O lateral Roberto Carlos desembarcou na manhã desta quinta-feira em São Paulo para as festas de final de ano e negou que esteja em crise no Real Madrid. Titular da seleção brasileira, o lateral ficou de fora nas duas últimas partidas do time no campeonato espanhol. Na rodada de sábado ficou no banco de reservas e no jogo de ontem, contra o Sevilha, nem isso. ?Não há crise nenhuma. O que falaram de que eu queria sair do Real é tudo mentira. O técnico não me colocou em campo para me poupar?, desconversou ele, assim que desembarcou no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Roberto deverá ficar no Brasil até o dia 29. JULIO BASTISTA - Se Roberto Carlos está vivendo um período pouco fértil no Real, o mesmo não se pode dizer do meio-campista Júlio Baptista, do Sevilha. O ex-são-paulino, que a exemplo de Roberto desembarcou nesta quinta-feira em São Paulo, está vivendo uma de suas melhores fase. Marcou o gol da vitória de seu time por 1 a 0 sobre o Real, em pleno Santiago Bernabeu e foi muito elogiado pela atuação. ?A equipe está vivendo um ótimo momento e eu quero apenas aproveitar?, disse ele, ainda no aeroporto.