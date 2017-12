Roberto Carlos pede que CBF dê permissão para Robinho

O lateral-esquerdo brasileiro Roberto Carlos, do Real Madrid, pediu que a CBF dê permissão ao compatriota Robinho para que este possa jogar contra o Mallorca pelo Campeonato Espanhol, no qual podem se sagrar campeões, e incorporar-se à concentração da seleção na próxima semana. "Não falei com Robinho sobre este tema, mas queremos que fique aqui e se apresente à seleção na semana que vem. Devem chegar a um acordo o Real Madrid e a confederação brasileira, porque, nestes casos, sempre acontece o mesmo, o jogador fica só e é sempre o prejudicado", disse. Para Roberto Carlos, se Robinho não jogar contra o Mallorca, seria uma baixa importante na equipe titular do técnico Fabio Capello, no momento mais decisivo da temporada. "Robinho faz a diferença e sua ausência seria sentida, por isso, antes que o jogador seja o grande prejudicado, o Real Madrid deve falar com Dunga e com a Confederação. Se for, é uma perda muito importante para nós, por isso esperamos que o clube consiga adiar sua presença com o Brasil". Despedida emocionada O lateral-esquerdo se emocionou em sua última entrevista coletiva pelo Real Madrid e afirmou que não gostaria de deixar a equipe espanhola para ir para o Fenerbahçe, da Turquia. "É muito difícil que eu chore no domingo, estou me preparando todos os dias para me despedir feliz. Sinceramente, não me via fora do Real Madrid, mas as circunstâncias do mundo do futebol me levam a outra equipe que me dá o que queria aqui", afirmou. "Tenho muitos amigos aqui, de verdade não queria ir embora. Porém, não chegamos a um acordo. Tive que pensar em meu futuro. Não vou culpar Mijatovic [Pedja, diretor esportivo do Real] nem o presidente. Quero sair bem, jogar feliz no domingo. Tudo o de negativo vivido já é parte do passado", acrescentou. Roberto Carlos disse que encerra a etapa mais gloriosa de carreira e que seu coração continuará sendo do Real por toda a vida. "Após 11 anos encerro meu contrato. Muita gente não achava que fosse me transferir. Sou Real e graças a este clube sou reconhecido no mundo todo. Por isto vou embora com a cabeça erguida." *Atualizado às 14 horas