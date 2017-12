Roberto Carlos perto de recorde no Real O lateral-esquerdo Roberto Carlos está muito perto de quebrar um recorde no Real Madrid e entrar, definitivamente, para a história do clube espanhol. Se não houver problemas por conta do interesse do jogador em disputar as olimpíadas de Atenas no ano que vem, é muito provável que Roberto renove seu contrato com o Real até 2008. Desta forma, deverá se transformar no estrangeiro com mais tempo de clube. Se tudo der certo, Roberto estará completando 12 anos no clube, superando assim, jogadores lendários da história do Real, como o hispano-argentino Alfredo di Stéfano (que ficou 11 anos), o argentino José Emilio Santamaría (9 anos), húngaro Ferentz Puskas (9), o alemão Uli Stielike (8), o mexicano Hugo Sánchez (7), os argentinos Roque Olsen (7), Héctor Rial (7) e Roberto Martínez (6), além do hispano-argentino Fernando Redondo (6). Roberto Carlos anunciou que está negociando a renovação de seu vínculo com o clube. O único problema é que Roberto já disse que pretende disputar as olimpíadas de Atenas, em 2004, justamente na época em o clube programou uma lucrativa excursão à Ásia, Oriente Médio e Estados Unidos. Para isso, precisa contar com todos os seus principais jogadores. O brasileiro se transferiu da Inter de Milão para o Real Madrid em 96. O clube espanhol pagou apenas U$ 4,7 milhões pelo passe.