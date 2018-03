Roberto Carlos perto do Chelsea, diz rádio O lateral-esquerdo Roberto Carlos, do Real Madrid, teria assinado um pré-contrato com o Chelsea para a próxima temporada do futebol inglês, garantiu nesta quarta-feira a rádio espanhola Cadena Ser. O jogador brasileiro tem contrato com o Real até junho de 2005. O clube também já sondou o atacante Ronaldo e o meia Ronaldinho Gaúcho.