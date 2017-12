Roberto Carlos pode desfalcar a Seleção O lateral Roberto Carlos contundiu-se hoje no jogo do Real Madrid com o Partizan (0x0), pela Liga dos Campeões da Europa, em Belgrado, e pode desfalcar a seleção brasileira nos dois próximos compromissos pelas eliminatórias do Mundial de 2006 - dia 16, com o Peru, em Lima; e dia 19, contra o Uruguai, em Curitiba. Roberto Carlos sentiu dores musculares na coxa esquerda e foi substituído aos 8 minutos do primeiro tempo. Até o início da noite, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não recebera nenhum comunicado do Real Madrid a respeito da lesão. Pouco antes, o técnico Carlos Alberto Parreira anunciara na sede da entidade o complemento da lista para as duas partidas. Não houve novidades. Ele chamou os cinco atletas mais cotados para fechar a relação de 22: o goleiro Júlio César, do Flamengo; os meias Diego e Renato, do Santos; e Alex, do Cruzeiro; e o atacante Luís Fabiano, do São Paulo. Parreira justificou a ausência de Marcos, do Palmeiras, afirmando que uma eventual convocação do jogador poderia prejudicar o clube paulista na reta final do quadrangular decisivo da Série B do Campeonato Brasileiro. Deixou claro, assim, que Marcos é o reserva imediato de Dida na seleção e Júlio César, o terceiro goleiro da equipe. "O Marcos só não veio porque tem partida importante dia 15 pelo Palmeiras (com o Marília). Só isso." A convocação de atletas do Santos e do Cruzeiro não implicará em perda aos clubes porque a Série A do Brasileiro vai ser interrompida durante o período dos dois jogos da seleção. O técnico participou hoje ativamente das negociações para liberação e exclusão de nomes na lista da seleção principal e na da sub-20 e disse que o time pentacampeão mundial está voltando a ter uma identidade. "Não é hora de surpresas e sim de coerência." Ele informou que mudanças vão ocorrer gradativamente ao longo das eliminatórias, ou por opção técnica, tática, ou por problema médico. "Mas tudo será no momento certo." A CBF consultou o Santos para saber das condições físicas de Renato, que se recuperou de contusão e jogou contra o Corinthians, no fim de semana. Como se saiu bem, teve seu nome incluído na lista. O treinador disse que a escalação para a partida com o Peru não vai ser "nenhum mistério", deixando a entender que optará por Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho entre os titulares, com Kaká na reserva. Ele voltou a destacar o desempenho de Alex no Brasileiro e disse que, na seleção, o jogador sempre funcionará como o homem de ligação entre o meio e os dois atacantes. "Ele é uma das opções do número 1, num esquema 4-3-1-2, aquele que tem a função de alimentar o ataque." A seleção se apresenta em Teresópolis na noite de terça-feira. Na manhã seguinte, começa os treinos para a partida com o Peru. Vão ser três dias de atividade na região serrana do Rio até a viagem para Lima, programada para sexta-feira, dia 14, na antevéspera do jogo.