Roberto Carlos pode jogar contra o Albacete Embora não tenha sequer tocado na bola, o lateral-esquerdo Roberto Carlos já faz exercícios em volta do campo e não está totalmente descartada a sua volta ao Real Madrid, neste domingo, contra o Albacete pelo Campeonato Espanhol. O jogador brasileiro se recupera de uma ruptura do músculo da perna esquerda que o tirou dos dois compromissos da seleção brasileira contra Peru e Uruguai. Nesta quarta-feira, ele correu em volta do campo de treinamento sob orientação do preparador José Luis Sanmartin e deve começar o jogo no banco.