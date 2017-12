Roberto Carlos promete só defender Roberto Carlos chegou em Teresópolis pedindo paz. Se enrolou para explicar o caso do amor à camisa da Seleção. Depois, repetiu que iria com muito orgulho disputar o jogo com o Uruguai. Escondeu o quanto pôde a tendinite crônica que sofre no joelho direito, problema que o afastou da Copa América. E defendeu Dida na polêmica do passaporte falso. Ontem, disse que a partida no Centenário é como se fosse uma final de Copa do Mundo para o Brasil. Leia mais no Jornal da Tarde