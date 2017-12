Roberto Carlos promove jogo contra a Fome Há um abismo separando o Real Madrid do Palmeiras, mas há uma ponte entre eles. O lateral-esquerdo Roberto Carlos, nesta quinta-feia em São Paulo, contou que, apesar da distância, continua acompanhando atentamente os jogos de seu ex-clube. E aposta que o Palmeiras não só sobe para a Série A como ainda vai mostrar, em 2004, que é um dos melhores times do País. Roberto Carlos elogiou seu sucessor na lateral palmeirense, Lúcio. "A qualidade que ele mostra com a bola nos pés é impressionante", disse o jogador, que aproveitou o fato de estar longe da seleção - foi dispensado por causa de uma contratura na coxa esquerda - para vir à capital paulista anunciar a partida beneficente que fará dia 23 de dezembro, no Palestra Itália. Além de encher a bola de Lúcio, o lateral afirmou que o técnico do Palmeiras, Jair Picerni, está entre os maiores treinadores que viu no futebol. "Ele foi meu técnico no União São João e, por causa dele, apareci no cenário nacional." Mesmo no auge do estrelato, o atleta disse querer um dia voltar a jogar no Brasil. Mas não no Palmeiras. "Por causa do meu pai, que é santista, minha intenção sempre foi passar pelo Santos."